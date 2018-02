Bijna helft van poetshulpen die via dienstencheques werkt, is van buitenlandse afkomst

42 procent van de poetshulpen die via dienstenchequebedrijven in Vlaanderen aan de slag zijn, hebben buitenlandse roots. Coalitiepartijen CD&V en Open Vld riepen bevoegd minister Muyters (N-VA) op om meer werklozen en langdurig zieken aan de slag te krijgen bij de dienstenchequesbedrijven via een toelage voor die aanwerving. Volgens de minister stuit dat op de regels van vrij verkeer van personen. Vlaams N-VA-fractieleider Matthias Diependaele vindt dat er een simpelere oplossing is: “Beperk de werkloosheid in de tijd”.

Het was voormalig sp.a-minister Frank Vandenbroucke die in 2004 de dienstencheques boven de doopvont hield. In een opiniestuk in De Standaard zegt hij dat het systeem nu zijn oorspronkelijke doel stilaan ...