Hoe een complot om de Noord-Koreaanse leider te vermoorden in een complete ramp eindigde

Het had een geheim team van topmoordenaars moeten zijn met maar één doel: Kim II Sung, de voormalige leider van Noord-Korea, om het leven brengen. Maar ‘Unit 684’ slaagde niet in die opzet, integendeel, het werd een fiasco. Zelfs de beste leden van het team stierven aan vermoeidheid, werden gedood of pleegden muiterij. En toch wil Zuid-Korea vandaag opnieuw zo’n team samenstellen.