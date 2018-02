Communie of lentefeest? Dit zijn de schoenentrends voor je oogappel

De schoenen van je oogappel zorgen voor een extra dosis stijl tijdens deze belangrijke dag. Uitprinten en meenemen naar de schoenwinkel: deze 3 schoenen worden een big hit tijdens lentefeesten en communies!

Stoer, stoerder, stoerst

De tijd dat communie-of lentefeestschoentjes braver dan braaf moesten zijn, is voorbij. Een stoer laarsje of dikkere zool geeft hun outfit een extra dosis pit. Bonus: zo’n stoer schoentje kunnen ze makkelijk doordragen na hun grote dag!

Sneakers to the rescue

Een vermoeiende dag vraagt om…jawel, sneakers. Geen betere schoen om lekker in rond te rennen dan een comfortabele sneaker. Mag het toch wat meer zijn? Pastelkleuren, glitters, opvallende zolen, kleurrijke veters of details…Wie zei er dat sneakers niet feestelijk genoeg waren?

Little ladies & gentlemen

Ook dit jaar zijn geklede schoenen voor je little lady of kleine gentleman een trend. Ballerina's in metallic, wit of zachte nudekleuren zijn voor meisjes een must terwijl bij de jongenschoenen verfijnde lederen schoenen van je mini-me een echte gentleman maken!