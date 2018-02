AB InBev plant grote aankondiging: verdwijnt merk Jupiler?

Aan de brouwerij van Jupille, waar Jupiler gebrouwen wordt, zijn alle verwijzingen naar het bekende biermerk van de gevel verwijderd. AB InBev weigert voorlopig alle commentaar, maar La Dernière Heure vernam van insiders dat het merk Jupiler in maart van de markt zou kunnen verdwijnen. Al zijn er ook nog andere scenario’s denkbaar.

Een vreemd zicht is het: aan de gevel van de brouwerij van Jupille, nabij Luik, zie je niet dat ze er Jupiler maken. Het logo is van de muur verwijderd en ook andere verwijzingen zijn weggehaald.

Het lijkt dus alsof er iets op til is, en dat ontkent AB InBev, het bedrijf dat eigenaar is van de brouwerij, niet. “We zijn iets aan het voorbereiden”, aldus een woordvoerder in La Dernière Heure. “Maar daar gaan we dinsdag op een persconferentie pas meer uitleg over geven.”

Het gerucht dat de merknaam ‘Jupiler’ zal verdwijnen, doet de ronde. Insiders lieten La Dernière Heure zelfs anoniem weten dat de merknaam in maart inderdaad zal verdwijnen. Maar het lijkt niet realistisch dat het bedrijf zal raken aan de merknaam ‘Jupiler’, dat met 55 procent marktaandeel veruit het populairste pilsbier van ons land is?

Een anonieme bron vertelde de krant dat er een verandering staat te gebeuren “die nog geen enkel merk in België ooit al heeft doorgevoerd”. “Maar meer weten we er niet van.” Het zou dus bijvoorbeeld om een verandering van het logo kunnen gaan, al lijkt dat weinig waarschijnlijk omdat het in september 2017 nog maar aangepast is. Ook een mogelijkheid is dat AB InBev dinsdag aankondigt dat Jupiler tijdelijk een nieuwe naam en logo krijgt naar aanleiding van het WK Voetbal in Rusland, dat komende zomer gespeeld wordt.

Dinsdag om 10 uur komt duidelijkheid op een persconferentie.