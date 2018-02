Renaud Hardy filmde moord: "Er was een markt voor"

De assisenzaak tegen Renaud Hardy, de man uit Mechelen die beschuldigd wordt van twee moorden en twee moordpogingen, is maandagochtend officieel van start gegaan. Maandagvoormiddag las openbaar aanklager Alexandra Van Kelst de uitvoerige akte van beschuldiging voor, waaruit onder andere moet blijken dat hij slachtoffer Linda Doms op zeer gewelddadige manier om het leven heeft gebracht. Kort voor 15 uur begon het verhoor van Hardy. Al bij de eerste vragen van de voorzitter huilde hij en vroeg hij om vergiffenis. Hardy kwam zeer verward over en antwoordde vaak naast de kwestie.

Walter Damen, advocaat van een van de burgerlijke partijen, hoorde dat Renaud Hardy de schuld vooral buiten zichzelf legt. "Het is de schuld van zijn ziekte, van de vrouwen, van iedereen. Of zijn excuses geloofwaardig zijn, zal de jury moeten beoordelen."

De advocaat vermoedt dat hij aanstuurt op verwarring. Advocaat Jef Vermassen, die een andere burgerlijke partij bijstaat, had eerder gezegd dat hij dergelijke verwarring nooit eerder gezien heeft. "Zo ver wil ik niet gaan", zegt Damen. "In andere dossiers heb ik ook wel al gezien dat er bewust verwarring gecreëerd wordt. Zulke mensen denken dat ze slimmer zijn de rest."

Het optreden van Hardy is voor Damen een "belediging" voor mensen die aan de ziekte van Parkinson lijden. "Elke keer hebben we een andere mijnheer Hardy gezien: eens in pak, een andere keer met een rollator, vandaag in gevangenisplunje."

Om iets voor 18 uur werd de zitting geschorst, dinsdagochtend wordt ze verdergezet.

Lees hier meer over het gruwelijke parcours van de seriemoordenaar

Lees hier meer over het voorlezen van de akte van beschuldiging maandagochtend.

Herlees het eerste deel van het verhoor van Hardy: