Vlaamse hard aangepakt nadat ze in Frankrijk vrouw aanrijdt die snelweg oploopt

Een Vlaamse lerares die op de snelweg in Noord-Frankrijk plots een vrouw in haar koplampen zag opdoemen en niet meer kon remmen, werd na het ongeval urenlang aangehouden door het Franse gerecht. “Dat ongeval was niet mijn schuld. Die vrouw wandelde plots vanuit het niets de snelweg op.”

“Het gebeurde in een flits. Plots liep die vrouw daar”, vertelt lerares M.M. Het ongeval gebeurde vrijdagavond, op de snelweg A22 in Wasquehal. Samen met drie collega-leerkrachten van haar Oost-Vlaamse school en haar twee kinderen keerde ze terug van een uitstap naar Parijs. “Eind maart gaan we met vijftig leerlingen op schoolreis. We waren een dag op verkenning geweest.”

“Ik reed op het middenvak, niet met volle snelheid. Plots zag ik die vrouw vanuit de middenberm op de baan komen.”

“De snelweg is op die plek niet verlicht. Ik kon alleen remmen, het ging te snel. Die vrouw vloog tegen de voorruit, en werd daarna over de auto gekatapulteerd.” Het slachtoffer werd nog door andere voertuigen aangereden. Ze moet op slag dood geweest zijn.

Roma-zigeuners

Wie het slachtoffer is, en waarom ze op de snelweg wandelde, weet het Franse gerecht officieel nog niet. Maar vlak naast de snelweg ligt al sinds 2009 een kamp van Roma-zigeuners. De politie gaat ervan uit dat de jonge vrouw de snelweg overstak om naar dat kamp te gaan. Er zouden al gelijkaardige incidenten geweest zijn.

De auto van de Vlaamse lerares liep onherstelbare schade op. Foto: rr

“De hulpdiensten hebben meteen gezegd dat ik me niet schuldig moest voelen. Dat ik er niets aan kon doen”, zegt M.M. Toch werd ze aangehouden wegens “onvrijwillige slagen en verwondingen, met de dood tot gevolg”.

Terwijl haar collega’s en kinderen al na enkele uren naar België mochten, werd M.M. nog een hele dag ondervraagd. “Ik moest een alcoholtest afleggen, en een drugstest. Allebei negatief, uiteraard. Ze wilden weten of ik bijziend of verziend was. Ik werd hard aangepakt tijdens de verhoren. Bijna 24 uur werd ik aangehouden. Terwijl de politie weet dat daar vaak mensen oversteken.”

Proces?

Het ongeval doet denken aan een gelijkaardig incident vorige maand, waarbij een vrouw op de E40 in Jabbeke een overstekende Ethiopiër aanreed. Die vrouw mocht na het ongeval meteen naar huis.

Lerares M.M. werd zaterdag om 19 uur vrijgelaten. Of het tot een proces komt, moet later blijken. Haar auto is total loss. Of ze op de verzekeringen kan rekenen, valt nog af te wachten.