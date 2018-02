Trein op tijd? Infrabel zet stiptheidscijfers twee keer per dag online

Spoorwegnetbeheerder Infrabel publiceert vanaf maandag twee keer per dag de stiptheidscijfers voor negen belangrijke verkeersassen tussen Brussel en provinciesteden na de spits.

MobiPulse is te raadplegen via de website van Infrabel en toont een kaart die dagelijks om 11.00 en 21.00 uur bijgewerkt wordt. De bedoeling is transparantie te bieden. Een eerste stap in de richting van een open databeleid bij de infrastructuurbeheerder, klinkt het maandag tijdens een persconferentie.

MobiPulse toont voor de ochtendspits (van 06.00 tot 09.00 uur) de gemiddelde rittijden vanuit de stations van Antwerpen-Centraal, Gent-Sint-Pieters, Kortrijk, Hasselt, Namen, Luik, Charleroi, Bergen en Doornik naar Brussel-Centraal. Voor de avondspits wordt hetzelfde principe gehanteerd maar in tegenovergestelde richting.

Auto of trein?

Behalve de rittijden met de trein zal MobiPulse ook een idee geven van de gemiddelde rittijden voor een gelijkaardig traject met de auto, gebaseerd op Google Maps. Voorts wordt er informatie gegeven zoals de kostprijs voor respectievelijk de rit per trein (weliswaar gebaseerd op een jaarabonnement) en die per auto, en de CO2-uitstoot van beide vervoermiddelen. MobiPulse zal ook een overzicht geven van de belangrijkste oorzaken voor hinder op het treinverkeer tijdens de spits.

Nog niet op punt

Het communicatiemiddel werd op eigen initiatief ontwikkeld en aangeboden door Infrabel. De infrastructuurbeheerder geeft evenwel aan dat MobiPulse nog steeds aangepast of uitgebreid kan worden, en dat hierover nog samengezeten zal worden met spoorwegmaatschappij NMBS en reizigersorganisaties.

Infrabel geeft maandag ook nog aan dat de traditionele maandelijkse stiptheidscijfers voortaan sneller gepubliceerd worden, uiterlijk op de twaalfde dag van de daaropvolgende maand. Op methodologisch vlak wijzigt er niets aan de berekeningswijze van het stiptheidspercentage.