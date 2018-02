Fietsend meisje (16) overleden na ongeval met vrachtwagen in Gent

In de Gentse deelgemeente Oostakker is maandagvoormiddag een meisje (16) op de fiets aangereden door een vrachtwagen en om het leven gekomen. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Eerst werd gedacht aan een zogenaamd dodehoekongeval, maar volgens de eerste vaststellingen van het parket had de vrachtwagenchauffeur het meisje moeten opmerken.

Het ongeval gebeurde op het drukke kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat in Oostakker. De vrachtwagen die rechtsaf sloeg, reed het meisje aan op het fietspad met een trekker - een vrachtwagen zonder lading - uit het Waalse Feluy. Zij kwam onder het gevaarte terecht en overleefde het ongeval niet.

“Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige reed het meisje op het fietspad en had de vrachtwagenbestuurder het meisje moeten opmerken”, zegt An Schoonjans van het Oost-Vlaamse parket. “Het gaat dus niet om een dodehoekongeval.” Het kruispunt, dat vlak aan de op- en afrit van de R4 ligt, staat bekend omdat er veel onduidelijkheid is bij bestuurders over de voorrangsregels.

In 2014 gebeurden er op enkele weken tijd twee zware ongevallen met gewonden tussen personenwagens.

Het rijbewijs van de 51-jarige chauffeur werd onmiddellijk ingetrokken.

De vader van het slachtoffer kwam zijn dochter ter plekke identificeren.