Dierenpartij voorgesteld: ‘Dier Animal’ mikt op zetel in het parlement

De Belgen kunnen voortaan ook voor een partij kiezen die de belangen en rechten van de dieren erkent en verdedigt. De nieuwe partij, die “Dier Animal” heet, werd maandag door zes stichtende leden voorgesteld in de Press Club in Brussel. Geen bekende namen, maar vijf dertigers en een vijftiger die als dierenrechtenactivisten aan de slag zijn en nu dus willen samenwerken om - ondanks de bestaande kiesdrempel van vijf procent - zetels in het parlement te behalen, zoals de Dierenpartij dat bijvoorbeeld in Nederland heeft gedaan.

“De Nederlandse Dierenpartij haalt nu 3,5 procent en is de snelstgroeiende partij van Nederland. Ik denk dat we op één zetel moeten mikken bij de volgende federale verkiezingen”, zegt Peter Verhaegen. “Lukt het niet van de eerste keer, dan is dat geen ramp, dan blijven we proberen tot dieren een stem krijgen in ons politiek bestel.”

“Dier Animal is een tweetalige, unitaire partij die het lot van de dieren wil ‘politisiseren”, aldus Verhaegen, een vijftiger, yogaleraar en welzijnscoach met sympathie voor de activiteiten van dierenrechtenorganisaties als Bite Back, Gaia en Animal Rights.

Druk uitoefenen

“Ook al zijn er twee ministers en een staatssecretaris in ons land bevoegd voor dierenwelzijn, we denken dat er nood is aan een ‘abolitionistische’ dierenpartij die druk uitoefent op de klassieke partijen die in feite niets doen voor de dierenrechten, tenzij wanneer er een schandaal uitbreekt door bijvoorbeeld undercoverbeelden van dierenmishandeling die in een slachthuis zijn gedraaid”, aldus nog Verhaegen, die zijn partij samenvat met de waarden “altruïsme”, “compassie”, “respect” en “ethiek”.

Bij de voorstelling van de nieuwe dierenpartij haalde Verhaegen uit naar de media die volgens hem “informatie achterhouden” en het gerecht dat volgens hem “disfunctioneel is”.

Naast Peter Verhaegen zijn de stichtende leden Jessy Maes uit Willebroek, Giuseppe Polito uit Schaarbeek, Constance Adonis, Larissa Baudlet en Iman Hassanzadeh.