Beschrijving uiterst gruwelijke beelden van moord door Renaud Hardy choqueert: “Hij is een mislukking van de natuur”

De assisenzaak tegen Renaud Hardy, de man uit Mechelen die beschuldigd wordt van twee moorden en twee moordpogingen is maandagochtend officieel van start gegaan. Hardy liet al meteen van zich spreken. Op de vraag van de assisenvoorzitter naar zijn huidige woonplaats antwoordde Hardy cynisch: “Hasselt Hilton”. Deze voormiddag wordt de uitvoerige akte van beschuldiging voorgelezen. Daaruit blijkt hoe gruwelijk de moord is die hij heeft gepleegd op Berlinda Doms uit Hofstade.

In de voormiddag wordt de akte van beschuldiging voorgelezen, het belangrijkste nieuws daarover zal u online al kunnen terugvinden. In de namiddag zal de voorzitter Hardy verhoren over de twee moorden en twee moordpogingen waarvoor hij zich moet verantwoorden. Dat verhoor kan u live op onze site volgen.

Gruwelijke beelden

Tijdens de eerste zitting van het proces tegen Renaud Hardy blijkt hoe gruwelijk de moord is die hij heeft gepleegd op Berlinda Doms uit Hofstade. Die moord vond plaats in de nacht van 16 op 17 september. Hardy maakte camerabeelden van de moord.

Openbaar aanklager Alexandra Van Kelst. Foto: Tom Palmaers

Openbaar aanklager Alexandra Van Kelst beschreef tijdens het voorlezen van de akte wat er op de beelden te zien is. Hardy gebruikt daarin zeer expliciete taal, terwijl hij Linda Doms verkracht en slaat. Linda Doms schreeuwt het meermaals uit van de pijn. Hardy spreekt haar uiterst denigrerend aan, en verwijst ook naar het feit dat hij voordien nooit seks met haar had mogen hebben.

Op de beelden is ook een repeterend geluid te horen. Na onderzoek zou blijken dat het mogelijk om een elektrische pepermolen. Hardy’s DNA zou later op die pepermolen teruggevonden worden, net als dat van Linda Doms.

Aan de speurders zou Hardy later verklaren dat hij Doms vermoordde omdat ze was gaan rondvertellen dat hij in de gevangenis had gezeten.

“Hasselt Hilton”

Hardy werd maandagochtend de zittingszaal binnengeleid. Hij is gekleed in een lichtbruine gevangenisplunje, de bril boven op zijn kaal hoofd en met een dikke map documenten onder de arm. Voorzitter Dirk Thys vroeg vervolgens naar zijn identiteit. Hardy lijdt aan de ziekte van Parkinson en moet hiervoor de nodige medicatie nemen. Met zijn armen gekruist luistert hij naar de uiteenzetting van de voorzitter over het procesverloop. Even later sprak hij zijn eerste - cynische - woorden. “Hasselt Hilton”, antwoordde hij toen Thys vroeg naar zijn huidige woonplaats.

Alle feiten bekend: “Puur uit frustratie”

In een verhoor begin november 2017 gaf Renaud Hardy alle hem ten laste gelegde feiten toe, zo bleek nog uit de akte van beschuldiging. “Ik heb mijn daden gefilmd om aan de mensheid te laten zien wat iemand kan doen die hulpbehoevend is en geen kant meer uit kan”, verklaarde hij toen. Volgens de procureur las hij toen van een papiertje af dat hij “zijn slachtoffers niet zag als mensen, maar als objecten.” Hij verklaarde mensen “vermoord en verrot geslagen te hebben, puur uit frustratie.”

Tijdens dat verhoor gaf hij ook voor het eerst de moord op Maria Walschaerts (82) uit Mechelen toe. Voordien was hij nooit duidelijk geweest over de vraag of hij nu wel of niet bij haar thuis was geweest. Tijdens dat verhoor in november gaf hij plots toe dat hij er al wél eens was geweest, en dat hij op de dag van de feiten, in mei 2014, bij mevrouw Walschaerts was “binnengevallen omdat zijn ketel in brand stond.”

Hij verklaarde dat hij haar had gewurgd met een fietsslot en dat hij haar ook geslagen, gestampt en vernederd heeft, ook nadat ze volgens hem al overleden was. Na de feiten ging hij naar huis, dumpte hij het bewijsmateriaal, smeerde hij een boterham en ging hij slapen. Ook deze moord heeft hij naar eigen zeggen gefilmd, maar hij heeft het geheugenkaartje weggegooid nadat hij de beelden één keer had bekeken, zo’n tien dagen na de feiten.

Bij Annie Heerinckx kwam hij toevallig uit, nadat hij van plan was geweest om een volledig gezin uit te moorden dat hij kende omdat hij er eens was gaan babysitten. Maar hij had het adres niet gevonden en had Annie Heerinckx horen zingen vanuit de badkamer. Hij probeerde binnen te raken, maar dat mislukte.

Ook de aanval op Veerle Eyckermans gaf hij toe. Hij stelde dat hij echter geen seksuele bedoelingen had, maar dat hij haar alleen wilde “terroriseren”. Eyckermans had hem ‘s morgens aangesproken toen hij de straat aan het spelen was met een autootje op afstandsbediening.

Hij was ook van plan geweest om een kinesist te gaan vermoorden, maar toen was hij op tijd “kunnen terugkeren.”

“Mislukking van de natuur”

“Ik neem aan dat die man met levenslang naar huis gaat”, zegt advocaat Walter Damen in een reactie tijdens de eerste pauze. Hij staat Annie Heerinckx uit Bonheiden toe, het slachtoffer van één van de twee moordpogingen waarvoor Hardy terechtstaat. “Als je weet dat deze man een moord heeft gefilmd om ze achteraf nog eens rustig te kunnen bekijken, dan zegt dat iets over zijn karakter. Wat mij betreft is hij een beetje een mislukking van de natuur. Hij heeft ook alle feiten bekend nadat de akte werd opgesteld. Daarbij komt dat er nog een volledig gezin aan erger is ontsnapt. Ik ben benieuwd wat hij daarover te vertellen heeft.”

“Grijze zones”

Advocaat Jos Vander Velpen. Foto: Tom Palmaers

Jos Vander Velpen kwam maandagvoormiddag al aan het woord als advocaat van een van de burgerlijke partijen. Voor hem moet het proces dienen om dichter bij de waarheid te komen. “Tijdens het onderzoek zijn nog veel grijze zones opengebleven”, aldus Vander Velpen maandagochtend bij zijn aankomst aan het assisenhof in Tongeren. “Hardy heeft beloofd dat hij zijn kaarten tijdens het proces op tafel zou leggen. Het enige dat telt voor de nabestaanden is te weten wat er gebeurd is, en waarom.”

Vander Velpen staat in Tongeren de nabestaanden bij van Linda Doms. Hardy wordt verdacht van de moord op Doms en op Maria Walschaerts. Daarnaast staat hij ook terecht voor moordpogingen op actrice Veerle Eycermans en Annie H.

Slachtoffers

Bijna drie weken lang zal de assisenjury zich buigen over de feiten die Renaud Hardy ten laste worden gelegd: twee moorden en twee moordpogingen, allemaal in de omgeving van Mechelen. Normaal gezien zou de assisenzaak zijn behandeld in de Antwerpse assisenzaal aan de Britselei, maar omdat dat gebouw gerestaureerd wordt, zal de zaak in de Tongerse assisenzaal doorgaan.

Het belooft in ieder geval een omvangrijk proces te worden, met twaalf burgerlijke partijen en 82 getuigen op de lijst. Op donderdag komen Annie Heerinckx en actrice Veerle Eyckermans getuigen, de twee vrouwen die de aanval van Hardy overleefd hebben. Bij Annie Heerinckx in Bonheiden raakte Renaud Hardy niet binnen. Hij zou die avond eigenlijk een gezin hebben willen uitmoorden, maar vond het juiste huis niet. Veerle Eyckermans zocht dekking onder een boom voor de slagen die Hardy toediende, en riep zo hard dat de buren kwamen kijken en Hardy er snel vandoor ging.

De 82-jarige Maria Walschaerts, Hardy’s eerste slachtoffer, overleefde de gewelddadige aanval van Hardy niet. Net als Linda Doms, met wie hij ruim dertig jaar geleden een kortstondige relatie had. Deze twee vrouwen werden niet alleen vermoord, maar ook nog verkracht en gefolterd. De moord op Linda Doms heeft Renaud Hardy zelfs gefilmd. De speurders vonden het filmpje op een geheugenkaart die verstopt zat in zijn wasmachine. De jury zal de schokkende beelden ook te zien krijgen omdat ze deel uitmaken van het dossier.

De laatste getuigen staan gepland op 1 maart, maar gezien de lange lijst kan dat nog uitlopen. Ook de debatten over de schuldvraag en de strafmaat zullen wel enkele dagen in beslag nemen. Daarom heeft het hof voor de zekerheid nog die hele week erna voor de zaak gereserveerd.