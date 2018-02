Dopingonderzoek gestart naar Russische curlingspeler die onder neutrale vlag deelnam aan Winterspelen

Het Internationaal Sporttribunaal TAS opent een dopingonderzoek naar de Russische curlingspeler Alexander Krushelnitsky. Dat deelde het TAS maandag mee. Met zijn vrouw Anastasia Bryzgalova veroverde Krushelnitsky brons bij de gemengde teams.

Zondag deelde een woordvoerder van de olympische atleten uit Rusland al mee dat een atleet die onder de olympische vlag deelneemt aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang mogelijk betrapt is op het gebruik van doping. Al snel circuleerde de naam van Krushelnitsky in de Russische media. Volgens diezelfde media werd Krushelnitsky op het gebruik van het verboden middel meldonium betrapt, maar dat werd door het TAS niet bevestigd.



Het TAS meldt dat er nog geen datum is vastgelegd waarop Krushelnitsky gehoord zal worden. De Rus riskeert een schorsing en het verlies van zijn medaille, die hij samen met zijn vrouw won. In dat geval zou het Noorse team het brons krijgen.



Foto: REUTERS

Foto: REUTERS