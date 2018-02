Eten in een apotheek? In Sittard kan het

Lekker eten aan de oude balie, tussen de apothekerskasten en authentieke mozaïektegels, in Sittard kan het. Het jonge koppel Lisanne Beckers en Joël Maassen (beiden 27) verbouwden er een oude apotheek tot gezellig restaurant.

Het karakteristieke pand op de hoek van de Limbrichterstraat en de Walstraat in Sittard stond de nodige jaren leeg. Soms werd het gebouw tijdelijk verhuurd, onder meer aan een architectenbureau. Het was datzelfde architectenbureau, Ontheroad Creatives, dat uiteindelijk het ontwerp maakte voor de verbouwing van de voormalige apotheek tot restaurant, vertelt Lisanne Beckers (27).

Het koppel werkte ruim twee jaar hard aan hun droom, maar op Aswoensdag konden ze hun restaurant, met de toepasselijke naam ‘De Apotheek’, openen voor het publiek.

Laboratorium

De historie van het pand is voor een deel in stand gelaten. Zo is de oude winkel gehandhaafd, compleet met apothekerskasten en authentieke mozaïektegeltjes.

Ook de oude balie staat er nog. Die fungeert nu als tafel waaraan je kunt eten of alleen iets drinken. “Op de plek waar nu de keuken en het restaurant zijn, waren in het verleden vier of vijf kleinere ruimten”, vertelt Maassen. “De architecten hebben geprobeerd de oorspronkelijke situatie door te laten klinken in de nieuwe. Zo is op de plek waar vroeger de tuin was, een houten vloer gelegd en zijn de muren groen geverfd. Op de plek van het vroegere laboratorium is een betonnen vloer gestort.” Muren hebben plaatsgemaakt voor een glazen pui, waardoor je vanaf de straatkant de bereidingen door het keukenpersoneel kunt volgen.

