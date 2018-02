Bo Nijs (ATLA) schitterde voor Limburg op het BK Indoor.

In de finale van de 60 meter eindigde ze vijfde in een persoonlijk record. In het verspringen deed Nijs nog beter. Met een laatste sprong van 5,90 meter veroverde ze brons. Ze moest alleen Hanne Maudens (6,45 meter) en superster Nafi Thiam (6,28) laten voorgaan. “Op het podium staan naast een wereld- en olympische kampioen was toch wel een heel apart gevoel.”