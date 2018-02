Zon met het weekend vertrokken

Brussel - Maandag is het in het westen van het land vaak zwaarbewolkt met nu en dan wat lichte regen. Later op de dag dringt de lichte regen mogelijk door tot het centrum van het land. In het oosten blijft het nog droog met geregeld opklaringen. De maxima liggen tussen 2 en 4 graden in de Ardennen en tussen 4 en 7 graden in de andere streken. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht valt er in het westen en het centrum nog af en toe lichte regen. In het oosten kan er tijdelijk wat (smeltende) sneeuw vallen. Later in de nacht verschijnen er in het oosten meer opklaringen. In het westen kan er zich dan weer nevel of mist vormen. De minima liggen tussen 0 en -5 graden in het oosten van het land en tussen 0 en +3 graden elders.

Dinsdag valt er vooral in de westelijke provincies nog af en toe regen. In het oosten en deels ook het centrum blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Maxima van 3 tot 5 graden in de Ardennen en van 5 tot 7 graden in de andere streken. ‘s Avonds en ‘s nachts klaart het uit en gaat het overal vriezen.

Tijdens de rest van de week en volgende weekend krijgen we, onder impuls van een stevig hogedrukgebied dat zich opbouwt boven Scandinavië en Rusland, te maken met een noordoostelijke aanvoer van koude en droge continentale lucht. Er staat dan meestal veel zon met overdag temperaturen rond of net boven het vriespunt. Het KMI verwacht matige tot strenge nachtvorst. Bovendien wordt het koudegevoel nog versterkt door de schrale noordoostenwind.