Dit hebt u vannacht gemist op de Winterspelen: Bullets oefenen laatste keer, Vanreusel verbetert zich bij tweede training

In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang is dag tien van de Olympische Winterspelen van start gegaan. De Bullets oefenden een laatste keer, hun strijd om de medailles begint morgen. En de knie van Seppe Smits baart toch wat zorgen.

Er worden vandaag slechts drie gouden medailles uitgereikt, allemaal deze namiddag. In het snelschaatsen staat de 500m heren op het programma. De schansspringers werken hun landencompetitie af en in de bobslee worden run 3 en 4 in de tweemansbob afgewerkt. De Belgische inbreng vandaag is eerder beperkt. Zowel Kim Vanreusel (afdaling Alpijnse ski) als onze twee vrouwelijke bobsleeteams hebben hun trainingsritten afgewerkt.

Bullets werken laatste trainingen af

In het Olympic Sliding Centre werkten de dames afgelopen nacht hun laatste trainingsritten af. In de eerste oefenrun kwamen Elfje Willemsen en remster Sara Aerts uit op een negende tijd, 0.29” trager dan de snelste bob van de Amerikaanse dames. An Vannieuwenhuyse met remster Sophie Vercruyssen realiseerden de zestiende tijd met 0.68” achterstand. In de tweede en laatste trainingsrun van de dag was de bob van Elfje Willemsen goed voor de tiende tijd op 0.39” van de snelste bob, deze keer die van de Duitse dames. An Vannieuwenhuyse lukte een veertiende tijd met 0.61” achterstand.

Hiermee zitten de zes officiële trainingen erop voor de dames-bobsleeteams. Morgen werken zij hun twee eerste competitieruns af. Maken onze dames kans op een medaille? De resultaten in de trainingsruns moeten gerelativeerd worden omdat vele teams deze gebruiken om bepaalde ‘lijnen’ uit te proberen. Maar een dichte ereplaats moet mogelijk zijn, vooral voor de bob van de ervaren pilote Elfje Willemsen.

Kim Vanreusel met 47ste tijd in training afdaling

Ook voor Kim Vanreusel stond er vannacht een officiële trainingsdag op het programma. De 20-jarige Antwerpse ging voor de tweede keer van de olympische afdalingspiste en realiseerde in de tweede van drie trainingsritten de 47ste tijd, op iets meer dan acht seconden van de Oostenrijkse Venier. Daarmee doet Vanreusel zowel in tijd als plaatsen beter dan haar eerste trainingsrit gisteren. Lindsey Vonn was deze keer goed voor de derde tijd. De skiesters werken morgen nog één trainingsrit af, woensdag wordt er geskied voor de medailles.

Kim Vanreusel Foto: AFP

Kwalificaties freestyle ski half pipe en korte kür paardansen

Voor het overige stonden er vannacht enkele kwalificaties op het programma. In het freestyle skiën werkten de vrouwen de kwalificaties in de half pipe af. De Canadese Cassie Sharpe kwam als beste door de kwalificaties met een score van 93.40. Ze zal morgen in de finales vooral moeten afrekenen met de Française Martinod en de VS-meisjes Sigourney en Drew.

Tesse Virtue en Scott Moir. Foto: AFP

In het paardansen stond vannacht de korte kür op het programma. De verwachte tweestrijd tussen het Canadese en Franse paar is er ook gekomen. Het Canadese schaatspaar Virtue/Moir heeft de leiding genomen met een puntentotaal van 83.67, goed voor een wereldrecord in de korte kür. Daarmee doen ze uiteraard beter dan hun Franse challengers Papadakis/Cizeron die uitkwamen op een puntentotaal van 81.97. De beslissende vrije kür wordt volgende nacht geschaatst.