Cool runnings: Jamaicaanse bobsleesters hebben geen zorgen meer dankzij lokale bierbrouwer

"Jamaica has a bobsled team!" Het beroemde zinnetje uit de film Cool Runnings kan weer worden bovengehaald. Na een chaotische aanloop zijn alle zorgen van de baan voor de Jamaicaanse bobsleesters. Een dag voor hun olympisch debuut deden Jazmine Fenlator-Victorian en voormalig sprintster Carrie Russell het maandag in Pyeongchang met een zesde plaats opvallend goed in de zesde en laatste training.

Toen hun Duitse coach Sandra Kiriasis vorige week besloot het team te verlaten en ermee dreigde haar slee met zich mee te nemen, leek de olympische droom plots weer veraf voor de Jamaicanen. De Jamaicaanse bierbrouwer Red Stripe sprong echter in de bres en kocht de slee, die op Kiriasis naam gehuurd werd. Trainen doen de Jamaicanen nu met de Canadezen.

Beide dames bij hun slee.

“Het vertrek van Kiriasis heeft geen grote impact op de atletes”, verklaarde een woordvoerster van het team. “Met Canada hadden we altijd al een goede verstandhouding. We trainen in Calgary. Hun coaches hebben ons nu prima opgevangen. Ze zeiden: ‘Oké, dan gaan wij met jullie de baan verkennen, we gaan voor jullie zorgen’. We krijgen uit alle hoeken heel veel steun en al dat drama heeft ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Ik denk dat we morgen de wereld gaan verbazen.”

De onervaren Jamaïcanen zouden wel eens serieuze concurrenten kunnen worden van onze Belgian Bullets. In de laatste training zetten Fenlator-Victorian en Russell, die in 2013 op het WK atletiek in Moskou met het estafetteteam goud veroverden op de 4x100 meter, de zesde tijd neer. Ze waren 21 honderdsten trager dan de Duitsers Stephanie Schneider en Annika Drazek, die de snelste run lieten afklokken.