Huis onbewoonbaar na brand in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder - Maandagochtend werd de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder een tijd afgesloten door een woningbrand. Omstreeks 07.00 uur is de weg opnieuw open. Het huis is onbewoonbaar na de brand.

De bewoner merkte het vuur in zijn woning snel op en kon de brandweer spoedig verwittigen. Door de bluswerken is het huis tijdelijk onbewoonbaar. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er vielen geen gewonden