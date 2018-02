Ouders van slachtoffer tiramisumoord geloven in onschuld schoonzoon: “Misschien heeft onze dochter de slaappillen zelf wel in de tiramisu gedaan”

Alken -

Een moordonderzoek dat bijna twee jaar onder de radar blijft. Verdachte Karel B. die al een jaar in voorhechtenis zit, maar staalhard blijft ontkennen. De ouders van het slachtoffer die rotsvast in de onschuld van de verdachte geloven. De ingrediënten van de Alkense tiramisumoord op Annick Haesevoets (45) zijn atypisch. Is het moord, zelfmoord of een jammerlijk ongeluk? “Ik snap ook niet waarom Karel al zo lang vastzit. Misschien heeft onze dochter de slaappillen zelf wel in de tiramisu gedaan”, zegt Annicks moeder.