Steeds meer Limburgse restaurants gaan strijd aan met voedselverspilling

Houthalen-Helchteren / Overpelt / Lommel -

Steeds meer Limburgse restaurants binden de strijd aan met voedselverspilling en delen boetes uit aan klanten die bestelde gerechten niet opeten. En met succes. “Vroeger gooiden we elke zondag vijftien tot twintig grote emmers eten weg, maar sinds de invoering van het boetesysteem is dat nog maar de helft”, zegt Isabelle Snoeks van het Acaciahof in Overpelt. Toch zijn nog niet alle klanten mee. “Vrijdag nog heb ik 40 euro boete moeten aanrekenen aan een groep klanten die meer dan tien bestelde gerechtjes onaangeroerd liet liggen”, klinkt het bij sushirestaurant Hamachi in Lommel.