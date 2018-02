In de eerste amateurliga was het uitkijken naar het burenduel tussen Lommel SK en Dessel Sport. Meteen ook een wedstrijd tussen twee teams die graag willen promoveren. Leider Lommel won in 2018 al z'n wedstrijden, meestal met een karrenvracht aan doelpunten. Een reeks die het graag wilde verder zetten tegen de vierde in de stand.