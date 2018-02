Standard sleept met tien man een punt uit de brand in felbevochten derby tegen Charleroi

Standard en Charleroi hebben de buit verdeeld na een felbevochten onderonsje: 1-1. Charleroi leek in de tweede helft op weg naar de zege, nadat Standard-verdediger Laifis een strafschopovertreding beging en zo zijn tweede geel pakte. Rezaei scoorde, maar dankzij een doelpunt van Sa pakte Standard alsnog een puntje mee uit Charleroi.

Ricardo Sa Pinto was duidelijk aan het puzzelen geslagen na de felbevochten 4-3 zege tegen Moeskroen vorige week. Luyindama ontbrak wegens schorsing, Laifis nam zijn plaats in. Verder verwees Sa Pinto Pocognoli, Mpoku en Sa naar de bank. Bij Charleroi geen Penneteau, de ervaren Franse doelman blesseerde zich eerder deze week. Ook Ilaimaharitra ontbrak met een blessure. Mandanda en Diandy mochten zo aan de derby beginnen.

De sfeer vooraf was warm en ook op het veld ging het er hevig aan toe. Er werd stevig gebikkeld, de ene na de andere overtreding werd geblazen. Baby zocht na vier minuten al een strafschop, maar ref Laforge trapte er terecht niet in. Die had wel zijn werk in het Stade du Pays en zat er dicht op. Veel strijd dus, maar daardoor vergaten beide ploegen te voetballen. Een schotje van Edmilson en een kopbal van Dessoleil was het enige qua kansen in het eerste halfuur.

Iets voorbij het halfuur moest Charleroi wel een strafschop krijgen, toen Koutroubis Dessoleil duidelijk vastpakte. Vreemd gaf Laforge een vrije trap... aan Standard. In het slot van de eerste helft ging Baby nog twee keer zijn kans, maar scoren lukte niet.

Ook na de pauze was het wachten op echte kansen, maar Laifis stak een handje toe. De Cyprioot werkte Bedia tegen de grond, pakte zijn tweede geel en gaf een strafschop weg. Rezaei trapte hoog in het doel, de zege lonkte.

Maar met dit Standard ben je nooit klaar. Edmilson pakte op links uit met een geniale ingeving de Belgische Braziliaan vond Orlando Sa, die de gelijkmaker tegen de touwen werkte. Een prachtig doelpunt, dat de Rouches een zuur verdiend punt oplevert.