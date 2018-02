"Max Verstappen zal niet voor de F1-wereldtitel kunnen strijden"

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zullen Max Verstappen en teamgenoot Daniel Ricciardo komend seizoen nog niet voor de wereldtitel kunnen strijden, al zal er wel een serieuze stap vooruit gezet worden.

"Ik denk niet dat we ons in een situatie bevinden waarin we al voor de wereldtitel kunnen gaan," aldus Helmut Marko tegenover 'Auto, Motor und Sport'.

Volgens Marko hebben Ferrari en Mercedes een voordeel doordat ze alles op één rijder kunnen inzetten, daar waar Red Bull met Daniel Ricciardo en Max Verstappen over twee evenwaardige rijders beschikt die allebei voluit hun kans mogen gaan.

Marko is er echter van overtuigd dat een sterk rijdersduo zoals dat van Ricciardo en Verstappen bij Red Bull ook voordelen heeft.

"Wanneer je twee rijders hebt die even sterk zijn dan gaan ze allebei voluit voor het maximaal haalbare en ze pushen de technische mensen en het chassis tot het uiterste," aldus Marko. "Wanneer je slechts over één rijder beschikt die tot de limiet gaat dan weet je niet echt waar je staat."

Helmut Marko mag dan wel verwachten dat Red Bull aan het einde van het seizoen niet voor de wereldtitel zal kunnen strijden, hij is er echter wel van overtuigd dat Red Bull meteen van bij het begin van het seizoen mee voor overwinningen zal kunnen strijden. Daarvoor zal de Renault-motor een serieuze bijdrage leveren.

"De Renault-motor zou dit jaar betrouwbaarder en krachtiger moeten zijn en we zullen van bij het begin strijden met een competitief chassis," blikt Marko vooruit naar het begin van het seizoen. "Mercedes zal echter met een nieuwe motor komen en het is maar de vraag of ze over een groter voordeel zullen beschikken. Indien de motor doet wat het belooft dan zouden we ons veel dichter bij Mercedes moeten bevinden."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: