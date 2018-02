Laurens Sweeck blijft mysterieus omtrent nieuwe ploeg

Laurens Sweeck (Era-Circus) kon zondag in het Nederlandse Hulst beslag leggen op de dichtste ereplaats nadat hij zich in de slotronde had ontdaan van Tom Meeusen en Eli Iserbyt. Volgend seizoen verkast Sweeck naar een andere ploeg, maar wie zijn nieuwe werkgever wordt, wil hij nog niet kwijt.

“Ik heb omzeggens een hele cross achter de feiten aan gereden tot ik op twee ronden van het einde plots aansluiting kreeg voorin”, verduidelijkte Laurens Sweeck. “We raapten ook nog Michael Vanthourenhout op zodat we konden strijden voor de dichtste ereplaats. Ik had nog voldoende power in de benen om iets te forceren. Ik had een slechte start achter de rug waardoor ik moest opschuiven naar voor. Niet simpel op dit parcours, maar ik ben er wel in geslaagd. Volgend seizoen rijd ik voor een andere ploeg maar veel meer duidelijkheid kan ik hier nu nog niet over geven. Dat zal de komende weken wel gecommuniceerd worden.”

Tom Meeusen pakte de derde plaats en was daar uitermate blij mee. “Ik ben eigenlijk blij dat ik er op het einde van het seizoen toch wat door ben gekomen”, stelde Tom Meeusen. “Ik ben al die tijd blijven werken want het vlotte in het begin van het seizoen nooit. De strijd voor de laatste podiumplaats was ongemeen spannend. Ik kon vanuit de achtergrond opschuiven naar voor en zo kon ik nog meedoen voor de tweede plaats. Uiteindelijk ben ik blij dat ik op één van die trapjes sta. Iedereen in de ploeg deed het goed, behalve ik. Ik heb wel lessen getrokken uit dit seizoen.”