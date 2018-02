Jonathan Hivert laat niets liggen in Ronde van de Haut Var: tweede ritzege en eindzege zijn binnen

Jonathan Hivert was de veelvraat van dienst in de Franse Ronde van de Haut Var (2.1). Na winst in de openingsetappe schreef de Fransman van Direct Energie ook de tweede rit en de eindstand op zijn naam.

Na 188 kilometer met veel hellingen onderweg lag ook de aankomst van de tweede etappe in de Ronde van de Haut Var bovenop een helling. Direct Energie dirigeerde achter de rug van vier vroege vluchters in dienst van leider Jonathan Hivert de etappe, maar ook Ag2r liet zich opmerken.

In het laatste halfuur van de wedstrijd gingen de zes betere renners naar voren. FDJ had met Thibaut Pinot, Rudy Molard en Valentin Madouas drie renners voorin, en verder schoven ook Alexis Vuillermoz, Mauro Finetto en Hivert mee. Op de Italiaan Finetto na een exclusief Frans clubje dus. Molard en Vuillermoz deelden enkele prikjes uit, maar Hivert controleerde op zijn eentje en kwam als eerste over de streep in Flayosc.

Vuillermoz en Molard werden zowel in de rit als in de einduitslag respectievelijk tweede en derde achter de 32-jarige Hivert. Beste Belg Maxime Vantomme werd elfde in de slotrit en zestiende in de eindstand.