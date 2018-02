Kwiatkowski pleegt coup in Ronde van Algarve en pakt zowel de slotrit als de eindzege

Michal Kwiatkowski (Team Sky) heeft zich tot eindwinnaar gekroond van de Ronde van de Algarve. De Pool was in de laatste rit de sterkste van een omvangrijke kopgroep. Door zijn tweede ritzege in de Algarve pakt hij in extremis ook de eindzege af van zijn ploegmaat Geraint Thomas. Serge Pauwels eindigde knap derde in de laatste etappe.

De renners hadden er zin in onder de Portugese zon. Een omvangrijke groep van 31 renners ging er al vroeg vandoor. België was goed vertegenwoordigd met Philippe Gilbert en Serge Pauwels. Ook toppers als Zdenek Stybar en Michal Kwiatkowski waren mee. Er werd om de haverklap aangevallen in de kopgroep, maar enkel Stybar raakte weg. De Tsjech had aan de voet van de drie kilometer lange slotklim een voorsprong van ruim een halve minuut op de achtervolgende groep.

Maar daar gaven ze zich niet gewonnen. Aan de voet van die slotklim zette Kwiatkowski al vroeg aan. Pauwels probeerde te volgen, maar dat lukte niet. Kwiatkowski ging op en over Stybar, op weg naar de ritzege.

De Pool kwam solo aan en boekte zo zijn 2e ritzege in de Algarve, voor Guerreiro en Pauwels. De ex-wereldkampioen snoept ook de eindzege af van Geraint Thomas, die met het peloton bijna 2 minuten verloor.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

- Uitslag rit 5 -

01. Michal Kwiatkowski (Pol) - 173 km in 4u18’02”

02. Ruben Guerreiro (Por) - op 4”

03. Serge Pauwels - 8”

04. Stefan Küng (Zwi) - 13”

05. Cesare Benedetti (Ita) - 15”

06. Dion Smith (Aus) - 17”

07. Simon Geschke (Dui)

08. Julen Amezqueta (Spa) - 23”

09. Ben Swift (GBr) - 29”

10. Frederik Backaert - 35”

- Eindklassement -

01. Michal Kwiatkowski (Pol) - in 18u54’11”

02. Geraint Thomas (GBr) - op 1’31”

03. Tejay van Garderen (VS) - 2’16”

04. Bauke Mollema (Ned) - 2’22”

05. Bob Jungels (Lux) - 2’33”

06. Jaime Roson (Spa) - 2’49”

07. Maximilian Schachmann (Dui) - 2’50”

08. Serge Pauwels

09. Felix Grossschartner (Oos) - 2’51”

10. Nelson Oliveira (Por) - 2’54”