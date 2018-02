VIDEO. Prachtig moment: grote familie everzwijnen steekt beekje over

Het schattigste filmpje van dit weekend komt uit de Kempen. B&B Nachteneel in Ravels deelde deze beelden van een verrassende ochtendwandeling in de bossen. Een zestal everzwijnen een beekje zien oversteken is al speciaal, maar als ze dan ook nog gevolgd worden door een twintigtal everzwijntjes die even kopje-onder gaan, heb je een uniek moment.

In het najaar van 2017 werd de aanwezigheid van everzwijnen in de Kempen steeds meer duidelijk in onder meer Mol, Ravels en Hoogstraten. Toch moet al geluk hebben om een everzwijnen tegen te komen, want de dieren zijn zeer schuw en gedragen zich zelden agressief.

Een probleem is wel dat everzwijnen zich - spreekwoordelijk - voortplanten als konijnen. Met veel groen en veel akkers vormen de Kempen een gedroomde biotoop.

Zolang ze tussen de bomen blijven, is er geen probleem. Helaas vertonen zwijnen de onbeleefde neiging om mais- en aardappelvelden te vernietigen. En als een zwijn oversteekt, kijkt het zelden naar links of rechts. Een houding die vaak leid tot ongevallen, met vaak aanzienlijke schade. Daarom moet er gereld ook op deze dieren gejaagd worden.