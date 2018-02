Lier - De uitbaters van supermarkt Mondial zijn zwaar aangeslagen nadat er vrijdag een dreigbrief was gevonden in hun zaak. Er werd 200.000 euro geëist of er zou een bom ontploffen. De dader bleek een 65-jarige buurman te zijn. “Hij was hier zelfs een vaste klant”, zuchten de zaakvoerders.

Resul Celikdemir vond vrijdagmiddag een brief naast de sigarettenautomaat in zijn supermarkt. “Een omslag waarop de naam van onze winkel stond”, reconstrueert hij de feiten. “In de omslag zat een brief ...