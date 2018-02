Baas van centrale bank in Letland opgepakt

In Letland is de baas van de centrale bank, Ilmars Rimsevices, opgepakt in verband met een onderzoek naar mogelijke corruptie. Dat heeft de Letse minister-president Maris Kucinskis zondag in een schriftelijke verklaring laten weten. Later op de dag volgt nog een persconferentie. Het is niet duidelijk waarvan Rimsevices precies wordt verdacht. Daarover is nog niets naar buiten gebracht. Volgens lokale media deden Letse autoriteiten, die zich bezighouden met het opsporen van corruptie, vrijdag al huiszoekingen in het kantoor en het huis van de centralebankpresident.