Bewoners uit dakgoot geplukt na uitslaande woningbrand in Antwerpen

Een huis in de Van Breestraat aan het Stadspark in Antwerpen raakte zondag zwaar beschadigd bij een uitslaande brand. “Bij aankomst sloegen de vlammen uit het raam op de eerste verdieping”, zegt woordvoerder Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen.

“Onze mensen hebben meteen een binnenaanval uitgevoerd, waarna de brand vrij snel onder controle was. Er was op dat moment sprake van twee vermiste personen. We hebben hen kunnen aantreffen in de dakgoot van een aanpalende woning. Ze werden naar beneden gehaald en stellen het goed.”

De bewoners werden ter plaatse verzorgd door de medische diensten, maar moesten niet naar het ziekenhuis. Het vuur zou ontstaan zijn aan de gordijnen. De schade in het huis is groot: de ruimtes op de eerste verdieping aan de straatkant zijn volledig uitgebrand en de rest van het gebouw heeft rook- en waterschade opgelopen. Het pand is voorlopig onbewoonbaar.