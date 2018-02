Strijd tegen sociale fraude brengt 266 miljoen euro op: “Een verdubbeling op drie jaar tijd”

“Op drie jaar tijd werden de opbrengsten verdubbeld van zo’n 130 naar 260 miljoen euro”. Dat zei staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) aan VTM Nieuws. De grootste stijging is te vinden bij de sociale bijdragefraude en uitkeringsfraude.

In 2016 bedroeg die opbrengst 194 miljoen euro, ook werd zo’n 78 miljoen euro aan lonen voor werknemers geregulariseerd. “De grootste stijging van de opbrengst zit bij de sociale bijdragefraude en bij de uitkeringsfraude”, klonk het nog. “Wie bijvoorbeeld een ziekte-uitkering krijgt, omdat hij in ziekteverlof is, maar intussen betrapt wordt op zwartwerk, pleegt dubbele sociale fraude.” De ziekenfondsen hebben vorige jaar zo’n 19 miljoen euro aan onterechte ziekte-uitkeringen teruggevorderd.

De Backer wil die trend voortzetten in 2018 en extra inspanningen leveren betreffende handelszaken met twijfelachtige activiteiten. Deze liggen voornamelijk in de grootsteden. “Minstens 200 controles op louche handelszaken zullen uitgevoerd worden. Het zijn die winkels van twijfelachtige allooi waar de prijzen een pak lager liggen dan elders en waar het personeelsverloop achter de kassa en de toonbank groot is.”