Neuville rijdt naar zege in sneeuw en is nieuwe leider

Brussel - Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft zondag de Rally van Zweden op zijn naam geschreven. De Oostkantonner, die zijn zevende WK-manche uit zijn carrière won, klimt in de WK-stand van de vijfde naar de eerste plaats. Hij neemt de koppositie over van vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). De Fransman werd pas tiende.

Bij aanvang van de slotdag van de tweede WK-manche van het seizoen telde Neuville 22.7 seconden voorsprong op de Ier Craig Breen (Citroën C3 WRC) en 32 seconden op zijn Noorse teamgenoot Andreas Mikkelsen. De vicewereldkampioen liet zich in de laatste drie ritten niet meer verrassen. Neuville, die in Zweden vijf proeven won, had uiteindelijk een voorsprong van 19.8 seconden op Breen. Mikkelsen werd derde op 28.3.

Neuville nam vrijdagochtend de leiding over van Ott Tänak (Ford Fiesta WRC) en stond die niet meer af. Onze landgenoot startte vrijdag als vijfde, een goede startpositie in vergelijking met de andere favorieten. Vrijdagochtend won Neuville één klassementsrit. Hij bleef foutloos en was zeer constant in zijn tijden. Zaterdagochtend bewaarde hij zijn kalmte na een technisch probleem in de openingsrit en een spin in de daaropvolgende rit om zaterdagnamiddag voluit aan te vallen en de kloof uit te diepen. Zondagochtend ging hij iets te voorzichtig van start, maar Neuville herpakte zich meteen en maakte het nadien helemaal af.

“Dit is een fantastisch resultaat”, vertelde Neuville na afloop. “De start van het WK in Monte Carlo was teleurstellend, maar dat heeft me nooit uit mijn lood geslagen. We behielden de focus en kwamen voor een sterk resultaat naar Zweden. We wisten dat het niet makkelijk zou worden, maar het doel was om terug te vechten en dat hebben we perfect gedaan.”

Mooie bonus

“We hadden niet verwacht om zo vroeg in de wedstrijd aan de leiding te komen. Het kwam er dus op aan om slim te zijn en uit te halen wanneer mogelijk. Vorig jaar verdienden we om deze wedstrijd te winnen, maar dit jaar verdienden we dat nog meer. In de powerstage heb ik niet meer aangedrongen omdat ik de zege niet op het spel wou zetten. Dat ik alsnog twee punten pak, is een mooie bonus. We staan nu aan de leiding in het WK en zitten terug op schema. Ik wil iedereen in het team bedanken. Er zijn 200 mensen dag in dag uit bezig om ons een goede wagen te bezorgen waarmee we kunnen winnen. Deze zege is voor hen. Het was een fantastisch weekend voor ons.”

Na de Fransen Sébastien Loeb (2004) en Sébastien Ogier (2013, 2015 en 2016) is Neuville nog maar de derde rijder van buiten Scandinavië die erin slaagt om de Rally van Zweden te winnen. Dankzij deze zege wordt Neuville de nieuwe leider in de WK-stand. Hij heeft nu elf punten voorsprong op Ogier.

Voor Neuville is het de zevende WRC-zege uit zijn carrière. Eerder won hij in Duitsland (2014), Sardinië (2016), Corsica, Argentinië, Polen en Australië (2017). De volgende WK-manche is de Rally van Mexico, die van 8 tot 11 maart plaatsvindt.