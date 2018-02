Brand legt Brusselse meubelzaak volledig in de as: één gewonde

Een loods van een Brusselse meubelzaak nabij de Sainctellette-plaats is zondag volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er één persoon aanwezig in de loods. Die is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gevoerd. Wat de brand veroorzaakt heeft is alsnog niet duidelijk. De brandweer doet er alles om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere winkels.

In de Werkhuizenstraat in Sint-Jans-Molenbeek, in de buurt van het Saincteletteplein, is zondag rond 10.00 uur een zware brand uitgebroken. Dat meldt woordvoerder van de politie van de zone Brussel-West Johan Berckmans.

De brand legde de loods in luttele minuten volledig in de as. De meubelzaak was in uitverkoop. Op het moment van de brand was er één persoon aanwezig, die is met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brandweer meldt nog dat omwonenden hun ramen en deuren niet hoeven te sluiten. Het is niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft.