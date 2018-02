Canada moet vreemd verhaal de wereld uithelpen: “Neen, onze premier is niet de zoon van Fidel Castro”

De Canadese regering heeft een uiterst vreemd communiqué de wereld ingestuurd. Begin deze maand kwam het gerucht bovendrijven dat wijlen Cubaanse sterke man Fidel Castro de echte vader van Canadese premier Justin Trudeau zou zijn.

Het gerucht stak de kop op na het overlijden van de Cubaanse leider in 2016, nadat Trudeau de Cubaanse dictator huldigde op sociale media, ietwat ongewoon voor een leider van een democratisch land. Ietwat later stelde de complotdenkers dat de oudste zoon van Castro, die zich van het leven beroofde, Trudeau vernoemd zou hebben in zijn afscheidsbrief.

De roddels en complottheorieën zijn zo hardnekkig dat de Canadese regering zich genoodzaakt voelde om dit officieel te ontkennen. De ouders van Trudeau bezochten het Caraïbisch eiland vier jaar na zijn geboorte. Justin zag het levenslicht op 25 december 1971, zo’n tien maanden nadat zijn ouders, Margaret en Pierre (de toenmalige premier van Canada nvdr.), in het huwelijksbootje stapten.

Gezien het publieke karakter van hun bestaan, is het dus weinig waarschijnlijk dat moeder Trudeau stiekem naar Cuba is gereisd om er een scheve schaats te gaan rijden.