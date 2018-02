Robbe (17) zocht een vakantiejob, maar dat draaide helemaal anders uit

Schoten -

Op zoek naar een vakantiejob belandde Robbe Theunis (17) tot zijn eigen verbazing plots op de catwalk in Parijs als model voor Dries Van Noten. “Het is allemaal onverwacht en fantastisch wat me overkomt, maar ik ben vrij nuchter. Veel kans dat ik later toch mee in de verwarmingszaak van mijn pa stap”, vertelt Robbe.