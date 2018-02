Emma (18) overleefde schietpartij Florida: “Aan elke politicus die geld ontvangt van de wapenlobby: Shame on you!”

Honderden scholieren en nabestaanden hebben dit weekend betoogd voor strengere wapenwetten na de schietpartij in een school in Parkland (Florida). Een studente die het bloedbad overleefde, heeft er gepassioneerd gespeecht: ‘Genoeg is genoeg. Shame on you (schaam jullie, red.), politici.’

De gemoederen zijn hoog opgelopen tijdens een betoging voor strengere wapenwetten in Florida. Honderden mensen kwamen er op straat naar aanleiding van de schietpartij in een school in Parkland, waar een 19-jarige het vuur opende met een semi-automatisch geweer en zo 17 dodelijke slachtoffers maakte.

‘Shame on you!’

Tijdens de toespraken van getroffen familieleden en scholieren die de aanval overleefden, was de machtige wapenlobby National Rifle Association (NRA) Kop van Jut. Emma Gonzalez (18) zou president Trump maar al te graag een retorische vraag stellen, zei ze. ‘Als de president naar hier wil komen, naar mij toe wil komen en mij recht in mijn gezicht vertelt hoe tragisch dit allemaal is en hoe hij daar iets aan gaat doen, dan zal ik hem maar al te graag vragen hoeveel geld hij krijgt van de NRA. Het maakt eigenlijk niet uit, wat ik ken het antwoord al: dertien miljoen dollar.’

‘Aan elke politicus die geld ontvangt van de wapenlobby NRA: shame on you!’, riep de 18-jarige studente, die het bloedbad in Florida overleefde door zich te verstoppen op school. ‘Genoeg is genoeg: Shame on you, politici.’ De menigte scandeerde als antwoord op de gepassioneerde speech uit volle borst ‘shame on you’.

Steun tijdens campagne

Tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016 zou Donald Trump naar schatting 11,4 miljoen dollar steun gekregen hebben van de NRA. Hillary Clinton zou 19,7 miljoen dollar steun gekregen hebben. Dat meldt het Amerikaanse Centrum voor Verantwoorde Politiek.