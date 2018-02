Dit is de populairste trouwdatum van 2018: “We moeten nu al mensen weigeren”

Hasselt -

Je trouwdatum vergeet je nooit, maar een ezelsbruggetje kan nooit kwaad. Dit jaar hebben veel koppeltjes hun zinnen gezet op een huwelijk op de speciale datum 18/08/’18. In Limburgse gemeenten spreken ze nu al van “een stormloop”. “Bij ons kunnen er maximaal zes koppels trouwen op één dag, en 18 augustus is al volzet”, klinkt het bijvoorbeeld in Beringen.