Overpelts bedrijf Profel zoekt 60 nieuwe medewerkers

Overpelt -

De Overpeltse groep Profel, gespecialiseerd in profielen, ramen en deuren, is op zoek naar maar liefst zestig extra medewerkers. Dat is het gevolg van de groei van het bedrijf, en dat is dan weer te danken aan de goede gang van zaken in de bouw en aan de nieuwe strategie. Profel is nu al goed voor duizend medewerkers in zijn productievestigingen in Overpelt, Achel, Eersel (NL) en Ercuis (F). Vorig jaar haalde de groep een omzet van ruim 170 miljoen euro.