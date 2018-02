Limburgs model werd kaal door chemisch haarproduct: “Weg haar, weg carrière”

Hasselt -

Ooit was ze fotomodel. In 1995 zou ze in de befaamde Oprah Winfrey Show verschijnen. Maar bij de kapper liep het mis. “Speciaal voor de show wilde ik mijn haar laten ontkrullen”, vertelt Isabella Broekhuizen (50), een Nederlandse die sinds twaalf jaar in Limburg woont. “Door chemische verbranding van mijn hoofdhuid werd ik kaal.” Weg haar. Weg carrière. Weg zelfvertrouwen. Vandaag is ze sterker dan ooit. Isabella is één van de vijftig kale vrouwen die in beeld werd gebracht voor de expo BOLD.