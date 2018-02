Topreekshoofden Kevin Anderson en Sam Querrey strijden om titel in eerste finale ATP New York

De 31-jarige Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-11) en de 30-jarige Amerikaan Sam Querrey (ATP-12) strijden zondag om de titel in het ATP-toernooi van New York (668.460). De eerste editie van het hardcourttoernooi op Long Island krijgt daarmee een finale tussen de eerste twee reekshoofden.

Eerste reekshoofd Anderson had in zijn halve finale 2 uur en 11 minuten nodig om het Japanse vijfde reekshoofd Kei Nishikori (ATP-27) met 6-1, 3-6 en 7-6 (7/4) uit te schakelen. Querrey worstelde zich in 1 uur en 58 minuten met 6-7 (5/7), 7-5 en 6-3 voorbij de als vierde geplaatste Fransman Adrian Mannarino (ATP-25).

Anderson, eind vorig seizoen finalist op het US Open in New York, speelde al veertien ATP-finales, maar kon daar nog maar drie titels uit puren, telkens op hardcourt. Dit jaar was hij al runner-up in Pune. Querrey, ook een hardcourtspecialist, gaat in zijn achttiende finale, de eerste dit seizoen, voor een elfde titel.

In de onderlinge confrontaties leidt Querrey met 9-7, op hardcourt is het 6-6 gelijk. Anderson won vorig jaar wel de jongste twee duels. In augustus versloeg hij Querrey in de achtste finales in Toronto met 6-4 en 6-1 en een maand later schakelde hij de Amerikaan op het US Open in de kwartfinales met 7-6 (7/5), 6-7 (9/11), 6-3 en 7-6 (9/7) uit.