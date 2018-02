Rookie wint NBA Slam Dunk Contest met nostalgie en enkele lekkere dunks, record in Three-Point Contest

Zondag vindt in Los Angeles de traditionele NBA All-Star Game plaats, maar ook zaterdag valt er altijd wat te beleven tijdens het jaarlijkse All-Star Weekend. Zoals de spectaculaire Slam Dunk Contest.

Die was dit jaar een prooi voor Donovan Mitchell, rookie bij de Utah Jazz. Opvallend want de guard was origineel niet geselecteerd maar viel in voor de geblesseerde Aaron Gordon. Mitchell bracht veel nostalgie op het parket met onder andere een shirt van ex-winnaar Vince Carter. Hij haalde het van Larry Nance Jr. (Cleveland), Dennis Smith Jr. (Dallas) en Victor Oladipo (Indiana). Die eerste slaagde er net niet in om in de voetsporen te treden van zijn vader, in 1984 winnaar van de allereerste Dunk Contest.

De Three-Point Contest werd gewonnen door Phoenix-speler Devin Booker. De guard scoorde liefst 28 punten in de finale, een record, en won van onder andere Klay Thompson (Golden State). De speler met de beste balbehandeling bleek Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets) te zijn. In de finale van de Skills Challenge klopte hij de Fin Lauri Markkanen (Chicago Bulls).