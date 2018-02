Maaseik en Roeselare woedend over organisatie bekerfinale: “Worden behandeld als geldkoe”

Zondag strijden Noliko Maaseik en Knack Roeselare tegen elkaar in de bekerfinale. Aan de vooravond trekken ze samen aan de alarmbel. “Net als de voorbije jaren worden de bekerfinalisten gebruikt als geldkoe door Topvolley Belgium.” De twee topclubs van ons land stellen eisen die “onmiddellijk van kracht moeten worden zonder verder palaver”.

Straks staan ze lijnrecht tegenover elkaar op het volleybalveld, maar eerst trekken ze samen ten strijd tegen de Belgische Volleybalbond. “Wat een hoogdag voor beide clubs zou moeten zijn, heeft ondertussen een bitteren nasmaak gekregen”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling. “We weigeren de dictaten van de Bond. Het vertrouwen van beide clubs in de bondsinstanties en zijn leiders is volledig weg. Wij maken ons grote zorgen.”

De clubs hebben het gevoel dat ze worden behandeld geldkoe door de Bond. “Net als de voorbije jaren worden beide deelnemende ploegen aan de bekerfinale gebruikt om kaarten te verkopen aan een veel te hoge prijs. Alle overleg omtrent de organisatie wordt beschouwd als inmenging.”

De twee clubs trekken aan de alarmbel nadat de Belgische Volleybalbond het overleg met de Liga, de woordvoerder van de clubs, heeft opgeblazen. De Volleybalbond “wil vanuit een ivoren toren en zonder kennis van zaken de touwtjes in handen houden”, schrijven Maaseik en Roeselare.

Prijzengeld

De twee belangrijkste clubs van België “zijn het spelletje van de Volleybalbond meer dan beu” en hebben enkele eisen geformuleerd. Naar eigen zeggen doen ze dat om de ontwikkeling van het professionele volleybal in België veilig te stellen. De clubs willen dat de organisatie van de Liga A aan Volley Liga wordt toevertrouwd zonder inmenging van de Volleybalbond. Ook het prijzengeld van de bekerfinale moet omhoog. “Wij gaan geen bekerfinale meer spelen waarbij er maar 1 500 euro prijzengeld wordt voorzien per finalist op meer dan 300 000 euro inkomsten”, klinkt het.

Tot slot eisen de clubs via de Volley Liga inspraak én compensatie voor de clubs die spelers vrijgeven voor de nationale ploeg. Die spelers worden ook tijdens hun periode bij de nationale ploeg betaald door de clubs. “Dit moet onmiddellijk van kracht worden zonder verder palaver”, besluiten ze.