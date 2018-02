Armeense Kristina (11) en familie duiken onder uit angst voor uitwijzing

Kristina, het elfjarige Armeense meisje uit Eeklo, is samen met haar gezin ondergedoken. Haar gezin werd in de kerstperiode opgepakt, omdat ze illegaal in ons land verblijven. In afwachting van hun beroep in Cassatie, kon het gezin alsnog uitgezet worden. Volgens de advocaat hebben ze daarom de benen genomen.

De kerstperiode was er voor het Armeense gezin Asatryan, dat al negen jaar in Eeklo woont, een in mineur. Vader, moeder en de drie kinderen werden administratief aangehouden, omdat ze illegaal in ons land verblijven. In afwachting van hun uitwijzing werden ze naar een terugkeerwoning in Tubeke gebracht.

Vier jaar geleden al kreeg het gezin een bevel om het land te verlaten, maar daar gingen ze niet op in. Op het nieuwe bevel van uitwijzing gingen ze in beroep bij het hof van Cassatie. “In de tussentijd kon het gezin al op een vliegtuig richting Armenië worden gezegd”, reageert advocaat Marc Sampermans. “Ze durfden de uitspraak niet afwachten en zijn daarom ondergedoken.”

Sampermans had woensdag voor het laatst contact met het gezin. “Ze verblijven nog altijd in België”, aldus de advocaat. “Ik plan de komende week een gesprek met hen om verdere stappen te bespreken. Het belangrijkste is dat het driejarige inreisverbod, dat het gezin opgelegd kreeg, geannuleerd wordt. Dit zijn schoolgaande kinderen. Zoiets kan niet.”