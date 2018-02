Oxfam-baas over kritiek rond seksfeestjes: “We hebben toch geen baby’s vermoord”

De baas van Oxfam Groot-Brittannië vindt de harde kritiek op zijn organisatie -naar aanleiding van de seksfeestjes in noodgebieden- disproportioneel. “Wat hebben we gedaan? Baby’s in hun bedjes gedood?”, klinkt het.

Mark Goldring, de topman van Oxfam in Groot-Brittannië, heeft in een interview met The Guardian gereageerd op het zwaar weer waarin zijn organisatie in terecht is gekomen. Vorige week kwam naar buiten dat Oxfam-medewerkers tijdens hulpmissies in onder meer Haïti en Tsjaad seksfeestjes organiseerden met prostituees. Eén van de hoofdrolspelers in het ophefmakende verhaal is de Belg Roland Van Hauwermeiren, die het Britse Oxfam bij de ramp in Haïti leidde.

Huidig topman Goldring benadrukt dat er “zeker fouten zijn gemaakt” en biedt daarvoor zijn excuses aan. Een deel van de kritiek kan hij echter moeilijk bevatten. “De hevigheid van de aanvallen doet je afvragen wat we juist gedaan hebben”, zegt hij. “Hebben we baby’s in hun bedjes gedood?”

We worden afgeslacht

Volgens Goldring staat de schaal en felheid van de kritiek buiten alle proportie. Bovendien kan Oxfam niks goeds meer doen, klinkt het verder. “Alles wat we zeggen wordt gemanipuleerd. We worden afgeslacht.”

Haïti start onderzoek

De overheid in Haïti gaat een onderzoek starten naar de beschuldigingen rond seksueel misbruik door leden van Oxfam. “We willen volledig licht werpen op deze zaak en de verantwoordelijken vinden en hen, als ze schuldig worden bevonden, straffen”, verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Rodrigue.

Oxfam opende zelf een onderzoek in 2011, waarna vier medewerkers werden ontslagen en drie zelf ontslag namen, onder wie Van Hauwermeiren. De Haïtiaanse overheid verwijt Oxfam de autoriteiten destijds niet op de hoogte te hebben gebracht. “De regels zijn nochtans duidelijk: ze moeten de wetten van het land naleven, maar ook de overheid inlichten over belangrijke informatie”, aldus Rodrigue. Hij moest de verhalen over het seksschandaal uiteindelijk vernemen via de media.

Ook de Haïtiaanse president, Jovenel Moïse, reageert geschokt en wil meer duidelijkheid. Volgens hem zijn de verhalen over Oxfam “slechts het tipje van de ijsberg” en moet er een omvangrijk onderzoek komen, ook naar andere hulporganisaties zoals Artsen zonder Grenzen.