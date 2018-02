Het gruwelijke parcours van seksuele seriemoordenaar Renaud Hardy

Tongeren - Maandag begint in Tongeren het proces tegen Mechelaar Renaud Hardy. Door de renovatie van het oude gerechtsgebouw in Antwerpen verhuizen alle Antwerpse assisenzaken tot 2020 naar Limburg. De vijftiger moet zich verantwoorden voor de moord op twee vrouwen, die hij ook verkrachtte en folterde, en voor de moordpogingen op actrice Veerle Eyckermans en Annie Heerinckx. Een seksuele seriemoordenaar, zo bestempelen de psychiaters de beschuldigde. Een reconstructie van het hallucinante parcours van Renaud Hardy.

1. Mei 2014: De moord op Maria Walschaerts

Niemand begrijpt wat er gebeurd is als Maria Walschaerts, 82 jaar oud, op 22 mei 2014 dood aangetroffen wordt in haar huis aan de Oude Leestsebaan in Mechelen ...