McLaren: "Goede resultaten cruciaal voor aantrekken nieuwe sponsors"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne in de McLaren F1-bolide Foto: McLaren F1 team

Volgens McLaren-CEO Zak Brown zullen de eerste races van het nieuwe F1-seizoen cruciaal zijn voor de commerciële werking van McLaren. Goede resultaten zijn dan immers noodzakelijk om nog dit jaar nieuwe sponsors en partners aan te trekken.

Door de povere resultaten zag McLaren de voorbije seizoenen heel wat sponsors en partners vertrekken. De renstal zat dan ook niet alleen op sportief vlak, maar ook op commercieel vlak in de hoek waar de klappen vielen.

Na de overstap naar motoren van Renault wist McLaren in de aanloop naar het nieuwe seizoen al enkele nieuwe samenwerkingen aan te kondigen. Brown is er van overtuigd dat er nog wat samenwerkingen mogelijk zijn, al zal veel ook afhangen van de resultaten tijdens de eerste races van het seizoen.

"Op commercieel vlak verloopt alles erg goed," aldus Brown tegenover 'Motorsport.com'. "We hebben onze samenwerking met Dell aangekondigd, waardoor we nu drie aankondigingen hebben. Ik verwacht nog één of twee aankondigingen voor aanvang van het seizoen en vervolgens gaat alles zijn gangetje."

"Eenmaal het seizoen is begonnen vertraagt dat wat. Er is heel wat interesse op commercieel vlak en wanneer we de baan opgaan dan zal dat ook helpen. Er zijn immers heel wat mensen die, logischerwijze, willen zien hoe je presteert."

Volgens Brown, die heel wat commerciële ervaring heeft, hebben de negende plaats in het kampioenschap en de minder goede resultaten het aantrekken van sponsors en partners uiteraard moeilijker gemaakt.

"Wanneer je vorig jaar als negende eindigt in het kampioenschap dan maakt dat het aantrekken van partners niet eenvoudiger. Indien we snel kunnen tonen dat we niet langer pas het negende team zijn dan zal alles vanzelf eenvoudiger worden."

"Ik denk niet dat we met een hoofdsponsor het seizoen ingaan. We willen zeker en vast één. Het is onze bedoeling om in drie à vier jaar tijd terug te keren naar ons oude niveau van sponsors," besluit Brown.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: