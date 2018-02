Enkel Kim Huybrechts schaart zich bij laatste 32 op Players Championship in Barnsley

Dimitri Van den Bergh, Ronny Huybrechts en nieuwkommer Davy Van Baelen hebben een slechte beurt gemaakt op het Players Championship 1 dartstoernooi, dat plaatsvond in het Engelse Barnsley. Enkel Kim Huybrechts hield het twee ronden vol.

Dimitri Van den Bergh (PDC 38), de regerende wereldkampioen bij de jeugd, moest in de eerste ronde afhaken na een 6-5 nederlaag tegen de Let Madars Razma (PDC 83). Ronny Huybrechts (PDC 41) onderging een 6-4 nederlaag tegen de Schot James Bain (PDC 71).

De Engelsman James Wilson (PDC 31) was met 6-2 meer dan een maatje te sterk voor Davy Van Baelen, die in januari zijn PDC-tourkaart verzilverde tijdens de PDC Qualifing School.

Kim Huybrechts (PDC 15) zette in de eerste ronde de Engelsman Ryan Meikle (PDC 119) met 6-3 aan de kant. In de tweede ronde won de 32-jarige Antwerpenaar met 6-3 van de Engelsman Kirk Shepherd (PDC 69). In de 1/16 finale kreeg de beste Belgische dartsspeler echter een zware 6-1 aangesmeerd van de Nederlander Ron Meulenkamp (PDC 52).

De overwinning was voor ‘s werelds nummer één, de Nederlander Michael van Gerwen, die in de finale met 6-4 de betere was over de Engelsman James Wade (PDC 10). Voor Van Gerwen is het al zijn vierde overwinning van het seizoen en dit na twee UK Qualifiers toernooien, de Masters en nu het Players Championship 1 toernooi.

Uitslagen:

- Eerste ronde -

Jamie Bain (Sch/71)- Ronny Huybrechts (Bel/41)6-4

Madars Razma (Let/83)- Dimitri Van den Bergh (Bel/38)6-5

James Wilson (Eng/31)- Davy Van Baelen (Bel)6-2

Kim Huybrechts (Bel/15)- Ryan Meikle (Eng/119)6-3

- Tweede ronde -

Kim Huybrechts (Bel/15)- Kirk Shepherd (Eng/69)6-3

- Zestiende finales -

Ron Meulenkamp (Ned/52)- Kim Huybrechts (Bel/15)6-1