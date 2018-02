Fransman Hivert sprint snelst bergop en pakt eerste rit in Ronde van de Haut Var

De Fransman Jonathan Hivert (Direct Energie) is de eerste leider van de Franse Ronde van de Haut Var (2.1). Na een lastige finale won hij de sprint in een uitgedund peloton.

Neoprof Franklin Six, het neefje van de betreurde Frank Vandenbroucke, was één van de aanvallers in de openingsetappe van de Ronde van de Haut Var. In de heuvelachtige finale werden alle vroege vluchters weer bijgehaald en het peloton erg uitgedund.

Na 169 kilometer lag de aankomst in Fayence bovenop een helling, en daar maakte Jonathan Hivert zijn naam als puncher waar. De 32-jarige Fransman van Direct Energie klopte de Italiaan Nicola Bagioli en de Fransman Samuel Dumoulin, en is zo meteen de eerste leider van de rittenkoers. Voor Hivert is het de elfde zege uit zijn profcarrière.

Maxime Vantomme was de beste Belg in de openingsetappe op de negentiende plek. De Ronde van de Haut-Var eindigt zondag met een rit van 188 km tussen Vidauban en Flayosc.