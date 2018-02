Dylan Groenewegen sprint opnieuw naar de zege in de Algarve, Thomas blijft leider

Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo) heeft zaterdag de vierde rit in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De Nederlander haalde het na 199,2 kilometer tussen Almodôvar en Tavira voor de Italiaan Matteo Pelucchi en de Duitser John Degenkolb.

Met Jürgen Roelandts (vijfde), Timothy Dupont (zesde), Jasper De Buyst (achtste) en Loïc Vliegen (negende) eindigden vier Belgen in de top tien. Groenewegen had eerder ook al de openingsrit in de Portugese etappekoers gewonnen.

De Brit Geraint Thomas behoudt de leiderstrui. Zondag valt de beslissing in een heuvelachtige rit naar Malhão. Thomas won de Ronde van de Algarve al in 2015 en 2016.

Uitslag:

1. Dylan Groenewegen

2. Matteo Pelucchi

3. John Degenkolb

4. Florian Senechal

5. Jurgen Roelandts

6. Timothy Dupont

7. Hugo Hofstetter

8. Jasper De Buyst

9. Loic Vliegen

10. Michal Kwiatkowski