Zeker 13 doden bij helikoptercrash Mexico

Bij de helikoptercrash in het zuiden van Mexico waar vrijdag een aardbeving plaatsvond, zijn dertien mensen om het leven gekomen. Dat heeft het openbaar ministerie van de staat Oaxaca zaterdag laten weten. Er vielen ook vijftien gewonden. In de militaire helikopter zat minister van Binnenlandse Zaken Alfonso Navarrete Prida. Die wilde een stand van zaken opmaken in de regio die werd getroffen door een aardbeving met een magnitude van 7,2.