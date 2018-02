Tim Wellens maakt indruk met ritwinst en leiderstrui in Ruta del Sol: “Finish had wel iets weg van de Muur”

Tim Wellens heeft de vierde rit in de Ruta del Sol gewonnen. De Belg van Lotto-Soudal was de sterkste op de slotklim en wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Het is voor Wellens de tweede zege van het seizoen. Voor zijn ploeg Lotto-Soudal is het al de vijfde zegekrans van het prille koersjaar.

Wellens was na een etappe van 191,2 kilometer op een helling in Alcala De Los Gazules sterker dan de Spanjaard Mikel Landa achter zich. De Deen Jakob Fuglsang eindigde als derde, onze landgenoot Floris De Tier werd vijfde.

De Nederlander Wout Poels kwam als vierde over de meet en speelt zo zijn leidersplaats in het klassement kwijt aan ritwinnaar Wellens. De renner van Lotto-Soudal heeft zeven seconden voorsprong op Landa en elf op Poels. Zondag volgt met een individuele tijdrit over 14 kilometer de laatste etappe

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Tim Wellens: “Deze finish had wel iets weg van de Muur”

Tim Wellens heeft zijn tweede voltreffer van het seizoen beet. Na winst in de Trofeo Serra de Tramuntana op Mallorca schreef hij in Alcala de Los Gazules nu ook de vierde rit in de Ruta del Sol op zijn naam. Als toetje mocht hij ook de leiderstrui om de lenden trekken. Het rode textiel neemt hij over van Wout Poels. Wellens schrok zich voor de start in de ploegbus een bult. “De ploegleiding gaf mee dat er voor deze rit op twee paarden zou gewed worden. Hoe was dat mogelijk? Had ik de voorbije periode misschien nog niet genoeg bewezen? Ik gaf de radiocommunicatie dan maar terug aan de wagen. Ik was van de hele dag van niets op de hoogte. Ik wist zelfs niet wie voorop reed. Ik hield me alleen voor dat ik bij de slotklim vooraan diende te zitten. En dat lukte, met hulp van de ploegmaats”. Niemand kon de ontketende Limburger volgen.

Foto: EPA-EFE

“Ik wist dat ik met mijn conditie hier vandaag een kans had. Ik had de slotklim vooraf in het hotel goed doorgenomen. Ik wist iedere bocht liggen” vertelde de renner van Lotto Soudal na afloop. De finish was er eentje die die wel de vergelijking met de Muur kan doorstaan. De klim die Tim Wellens zaterdag voor de wielen krijgt geschoven in de Omloop Het Nieuwsblad. “Het lijkt misschien wel een beetje op de Muur, zeker met de smalle kronkelende paden en de kasseien die voor geen meter liepen. Maar hier was het de slotklim, in de Omloop moeten we nog flink wat kilometers malen tot Meerbeke”. Maar Tim Wellens hoeft eigenlijk niemand te vrezen. Gisteren rekende hij af met ronderenners van het kaliber Poels, Landa, Fuglsang en Froome. “Dat geeft me een goed gevoel maar zaterdag moet ik afrekenen met meer klassieke renners. Andere toppers zoals pakweg Greg Van Avermaet en enkele anderen zullen ook heel goed zijn. Het is moeilijk om dit allemaal in te schatten, daarom ga ik van mijn eigen sterkte uit. Het zit goed voor zaterdag”. Dat zal hij morgen ook doen in de afsluitende tijdrit over 14,2 kilometer. Wellens verdedigt in het klassement een voorsprong van zeven seconden op Mikel Landa en elf tellen op Wout Poels. “Een deel van het parcours wordt op grindwegen verreden. Dat kan in mijn voordeel spelen. Meer dan alles geven zit er niet in. Maar met mijn sterke benen moet ik op dit moment eigenlijk niemand vrezen”.

Uitslag rit 4

1. Tim Wellens: 191,2 km in 4u36’26”

2. Mikel Landa (Spa) - op 5”

3. Jakob Fuglsang (Den) - 12”

4. Wout Poels (Ned) - 13”

5. Floris De Tier - z.t.

6. Marc Soler (Spa) - 17”

7. Steven Kruijswijk (Ned) - 20”

8. Luis Leon Sanchez (Spa) - z.t.

9. Simon Clarke (Aus) - 21”

10. Andrea Pasqualon (Ita) - 24”

Stand na rit 4

1. Tim Wellens in 17u24’25”

2. Mikel Landa (Spa) - op 7”

3. Wout Poels (Ned) - 11”

4. Jakob Fuglsang (Den) - 14”

5. Luis Leon Sanchez (Spa) - 20”

6. Marc Soler (Spa) - 32”

7. Steven Kruijswijk (Ned) - 58”

8. Simon Clarke (Aus) - 1’05”

9. Mikel Bizkarra (Spa) - 1’14”

10. Sergio Pardilla (Spa) - 1’24”